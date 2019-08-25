2019-08-25T07:08:57+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 25 августа будет без осадков, до +29 градусов

Также синоптики прогнозируют северо-восточный ветер – до 5 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В воскресенье по сравнению с субботой ветер ослабнет и будет не так жаркоВ воскресенье по сравнению с субботой ветер ослабнет и будет не так жарко
Изменить размер текста:

В воскресенье, 25 августа, утро в Донецке и Донецкой Народной Республике будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Утром синоптики прогнозируют от +19 до +24 градусов. Днем столбики термометров будут находиться на отметке 29 градусов выше нуля. Вечером ожидается +28... +23.

В течение суток ветер будет дуть в северном и северо-восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 4 до 5 м/с.

Народный прогноз погоды: 25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили: если в этот день дождливо — бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная — следует ждать хорошего урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на день в Луганске: 25 августа будет до +30 градусов
В Донецке на бульваре Пушкина открылась выставка цветов
Экстрасенс рассказал сестре Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасс Арены», где искать брата
В Донецке в пожаре спасли пожилую женщину и инвалида
Разведчики получили по носу: Народная милиция сбила в районе Калиновки беспилотник
«Украинские связисты слетели с катушек»: Пожар в казарме обернулся уничтожением американских радиостанций
Закрыт сбор денег больному раком 5-летнему Саше Каратнюку из Донецка
В больницу города Счастье поступили двенадцать украинских десантников, отравившихся продуктами питания
В Парке кованых фигур установили арку к юбилею города
В Донецке продолжаются поиски Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасс Арены»
В Донецке выпустили документальный фильм о столице Республики
Военный ДНР скончался от ранений, полученных во время обстрела Горловки
Стали известны последствия ночного обстрела Горловки
Волонтеры из Москвы передали храму Донецкого ожогового центра икону с именами 22 погибших Героев ДНР
Двое жителей Стаханова отравились грибами из местного леса