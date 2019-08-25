Погода на день в Донецке: 25 августа будет без осадков, до +29 градусов

СЕГОДНЯ 07:08 2019-08-25T07:08:57+03:00

В воскресенье по сравнению с субботой ветер ослабнет и будет не так жарко

Также синоптики прогнозируют северо-восточный ветер – до 5 метров в секунду

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В воскресенье, 25 августа, утро в Донецке и Донецкой Народной Республике будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Утром синоптики прогнозируют от +19 до +24 градусов. Днем столбики термометров будут находиться на отметке 29 градусов выше нуля. Вечером ожидается +28... +23.

В течение суток ветер будет дуть в северном и северо-восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 4 до 5 м/с.

Народный прогноз погоды: 25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили: если в этот день дождливо — бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная — следует ждать хорошего урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.

ИСТОЧНИК KP.RU