Погода на день в Донецке: 25 августа будет без осадков, до +29 градусов
В воскресенье, 25 августа, утро в Донецке и Донецкой Народной Республике будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Утром синоптики прогнозируют от +19 до +24 градусов. Днем столбики термометров будут находиться на отметке 29 градусов выше нуля. Вечером ожидается +28... +23.
В течение суток ветер будет дуть в северном и северо-восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 4 до 5 м/с.
Народный прогноз погоды: 25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили: если в этот день дождливо — бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная — следует ждать хорошего урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.
ИСТОЧНИК KP.RU