В Донецке на бульваре Пушкина открылась выставка цветов

СЕГОДНЯ 19:21 2019-08-24T19:25:22+03:00

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В Донецке на бульваре Пушкина открыли традиционную выставку цветов «Цветущий город», посвященную 150-летию города. Она продолжит свою работу завтра, 25 августа, с 12.00 до 18.00, а параллельно на бульваре с 13.00 до 19.00 пройдет детская культурно-развлекательная программа «Карнавал детских чудес».

Также сегодня прошло торжественное открытие памятной арки в Парке кованых фигур.

- Над ее созданием трудились четыре местных кузнеца. В течение двух месяцев они ковали тонкие элементы арки и спаивали их вместе. В результате чего собрана конструкция весом 400 килограммов, высотой 4 метра и шириной 6,7 метра, - рассказали организаторы.

Каждый элемент арки имеет свой смысл. У основания изделия можно увидеть гильзы от украинских снарядов. Из них выходит главный элемент арки – сама дуга. Она состоит из двух символов: одна половина дуги сделана в виде шахтного крепления, а другая – из переплетения роз. А объединяет их золотая звезда – символ почетного звания «Города-героя».

ИСТОЧНИК KP.RU