2019-08-24T18:39:31+03:00
Политика

Разведчики получили по носу: Народная милиция сбила в районе Калиновки беспилотник

Фото- и видеоматериалы, извлеченные из сбитого средства воздушного наблюдения, переданы в Генпрокуратуру
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Народная милиция ЛНР сбила в районе Калиновки беспилотник. Фото: pershij.com.uaНародная милиция ЛНР сбила в районе Калиновки беспилотник. Фото: pershij.com.ua
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Одно из подразделений противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР сбило в районе села Калиновка разведывательный беспилотный летательный аппарат ВФУ. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко.

- Сегодня в районе населенного пункта Калиновка при попытке ведения воздушной разведки, нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Фантом». Военный преступник, командир 30-й бригады вооруженных формирований полковник Иван Гараз лишился очередного средства воздушного наблюдения, - сказал он.

Филипоненко добавил, что фото- и видеоматериалы, извлеченные из сбитого БПЛА, переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР и приобщены к уголовным делам в отношении Гараза.

Силы ПВО Народной милиции постоянно уничтожают беспилотники украинских силовиков, которые в нарушение Минских соглашений осуществляют полеты в районе линии соприкосновения. В частности, только за сутки 14 августа сбито четыре беспилотника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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