2019-08-24T18:37:48+03:00
Общество

В Донецке в пожаре спасли пожилую женщину и инвалида

Спасатели вовремя эвакуировали людей из пожара, так что медицинская помощь им не понадобилась
Екатерина Сорока
Поделиться:
От МЧС ДНР привлекалось 3 единицы техники и 16 человек личного состава. Фото: vestikavkaza.ruОт МЧС ДНР привлекалось 3 единицы техники и 16 человек личного состава. Фото: vestikavkaza.ru
Изменить размер текста:

23 августа в Донецке в одном из одноэтажных домов в Пролетарском районе начался пожар. Все жители дома сразу покинули свои квартиры, кроме пожилой женщины и инвалида. К счастью, пожарные вовремя эвакуировали их из здания. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке происшествий пресс-службы МЧС ДНР.

— Спасение на пожарах. 23 августа в городе Донецке, в Пролетарском районе на улице Таврическая загорелся одноэтажный семиквартирный жилой дом. В ходе проведения разведки пожара спасатели обнаружили и вывели из задымленной квартиры на свежий воздух женщину преклонного возраста (1947 года рождения) и вынесли мужчину-инвалида (1980 года рождения). В медицинской помощи они не нуждались, — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС ДНР добавили, что над квартирой под номером один пожаром частично уничтожена кровля. До того как огонь затушили, он распространился за пределы дома. В итоге полностью сгорел небольшой деревянный сарай, который находился рядом.

Что стало причиной такого сильного пожара, в пресс-службе не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экстрасенс рассказал сестре Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасса Арены», где искать брата
Разведчики получили по носу: Народная милиция сбила в районе Калиновки беспилотник
«Украинские связисты слетели с катушек»: Пожар в казарме обернулся уничтожением американских радиостанций
Закрыт сбор денег больному раком 5-летнему Саше Каратнюку из Донецка
В больницу города Счастье поступили двенадцать украинских десантников, отравившихся продуктами питания
В Парке кованых фигур установили арку к юбилею города
В Донецке продолжаются поиски Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасс Арены»
В Донецке выпустили документальный фильм о столице Республики
Военный ДНР скончался от ранений, полученных во время обстрела Горловки
Стали известны последствия ночного обстрела Горловки
Волонтеры из Москвы передали храму Донецкого ожогового центра икону с именами 22 погибших Героев ДНР
Двое жителей Стаханова отравились грибами из местного леса