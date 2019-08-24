В Донецке в пожаре спасли пожилую женщину и инвалида

СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-24T18:37:48+03:00

Спасатели вовремя эвакуировали людей из пожара, так что медицинская помощь им не понадобилась

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23 августа в Донецке в одном из одноэтажных домов в Пролетарском районе начался пожар. Все жители дома сразу покинули свои квартиры, кроме пожилой женщины и инвалида. К счастью, пожарные вовремя эвакуировали их из здания. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке происшествий пресс-службы МЧС ДНР.

— Спасение на пожарах. 23 августа в городе Донецке, в Пролетарском районе на улице Таврическая загорелся одноэтажный семиквартирный жилой дом. В ходе проведения разведки пожара спасатели обнаружили и вывели из задымленной квартиры на свежий воздух женщину преклонного возраста (1947 года рождения) и вынесли мужчину-инвалида (1980 года рождения). В медицинской помощи они не нуждались, — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС ДНР добавили, что над квартирой под номером один пожаром частично уничтожена кровля. До того как огонь затушили, он распространился за пределы дома. В итоге полностью сгорел небольшой деревянный сарай, который находился рядом.

Что стало причиной такого сильного пожара, в пресс-службе не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU