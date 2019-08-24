«Украинские связисты слетели с катушек»: Пожар в казарме обернулся уничтожением американских радиостанций
21 августа на военном складе средств связи украинской армии под Волновахой произошел пожар. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
- В 36-й бригаде связисты 501-го батальона слетели с катушек, устроив пожар в расположении подразделения. Возгорание в казарме было потушено, но огонь перекинулся на находящийся рядом склад средств связи, который полностью сгорел, - сказал Безсонов.
По его словам, там находились станция контрбатарейной борьбы, оставленная на временное хранение, и радиостанция, поставленная ранее из США в Украину, но вышедшая из строя и подготовленная для отправки в ремонт.
- Однако после пожара остатков от них обнаружить не удалось. В настоящее время командование батальона не придает огласке факт пропажи и своими силами разыскивает дорогостоящее американское оборудование, - сообщил Даниил Безсонов.
Помимо этого, в пожаре было уничтожено около 20 километров полевого кабеля, шесть телефонных аппаратов, четыре радиостанции и полевой коммутатор.
ИСТОЧНИК KP.RU