2019-08-24T17:19:35+03:00
Политика

«Украинские связисты слетели с катушек»: Пожар в казарме обернулся уничтожением американских радиостанций

Командование пытается скрыть последствия пожара
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пожар в украинской казарме обернулся уничтожением американских радиостанций. Фото: loveopium.ruПожар в украинской казарме обернулся уничтожением американских радиостанций. Фото: loveopium.ru
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21 августа на военном складе средств связи украинской армии под Волновахой произошел пожар. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В 36-й бригаде связисты 501-го батальона слетели с катушек, устроив пожар в расположении подразделения. Возгорание в казарме было потушено, но огонь перекинулся на находящийся рядом склад средств связи, который полностью сгорел, - сказал Безсонов.

По его словам, там находились станция контрбатарейной борьбы, оставленная на временное хранение, и радиостанция, поставленная ранее из США в Украину, но вышедшая из строя и подготовленная для отправки в ремонт.

- Однако после пожара остатков от них обнаружить не удалось. В настоящее время командование батальона не придает огласке факт пропажи и своими силами разыскивает дорогостоящее американское оборудование, - сообщил Даниил Безсонов.

Помимо этого, в пожаре было уничтожено около 20 километров полевого кабеля, шесть телефонных аппаратов, четыре радиостанции и полевой коммутатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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