В больницу города Счастье поступили двенадцать украинских десантников, отравившихся продуктами питания
Специально созданная комиссия командования так называемой "операции объединенных сил" проводит разбирательства по факту массового отравления военнослужащих одной из бригад вооруженных формирований просроченными продуктами. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- По данным наших источников, в подразделениях 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины отмечается массовое отравление военнослужащих в результате употребления в пищу продуктов с истекшим сроком годности, дополнительно выделенных в связи с праздничными мероприятиями, - рассказал Филипоненко.
- 12 боевиков 46-й бригады доставлены в городскую больницу города Счастья. С целью проведения разбирательства по факту отравления военнослужащих, в подразделения бригады прибыла комиссия службы тыла штаба "ООС", - сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU