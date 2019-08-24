В больницу города Счастье поступили двенадцать украинских десантников, отравившихся продуктами питания

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-24T15:26:41+03:00

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Специально созданная комиссия командования так называемой "операции объединенных сил" проводит разбирательства по факту массового отравления военнослужащих одной из бригад вооруженных формирований просроченными продуктами. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По данным наших источников, в подразделениях 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины отмечается массовое отравление военнослужащих в результате употребления в пищу продуктов с истекшим сроком годности, дополнительно выделенных в связи с праздничными мероприятиями, - рассказал Филипоненко.

- 12 боевиков 46-й бригады доставлены в городскую больницу города Счастья. С целью проведения разбирательства по факту отравления военнослужащих, в подразделения бригады прибыла комиссия службы тыла штаба "ООС", - сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU