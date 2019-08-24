2019-08-24T15:26:41+03:00
Политика

В больницу города Счастье поступили двенадцать украинских десантников, отравившихся продуктами питания

По факту проводятся разбирательства
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Украинские десантники отравились продуктами. Фото: inright.ruУкраинские десантники отравились продуктами. Фото: inright.ru
Изменить размер текста:

Специально созданная комиссия командования так называемой "операции объединенных сил" проводит разбирательства по факту массового отравления военнослужащих одной из бригад вооруженных формирований просроченными продуктами. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По данным наших источников, в подразделениях 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины отмечается массовое отравление военнослужащих в результате употребления в пищу продуктов с истекшим сроком годности, дополнительно выделенных в связи с праздничными мероприятиями, - рассказал Филипоненко.

- 12 боевиков 46-й бригады доставлены в городскую больницу города Счастья. С целью проведения разбирательства по факту отравления военнослужащих, в подразделения бригады прибыла комиссия службы тыла штаба "ООС", - сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Закрыт сбор денег больному раком 5-летнему Саше Каратнюку из Донецка
В Парке кованых фигур установили арку к юбилею города
В Донецке продолжаются поиски Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасс Арены»
В Донецке выпустили документальный фильм о столице Республики
Военный ДНР скончался от ранений, полученных во время обстрела Горловки
Стали известны последствия ночного обстрела Горловки
Волонтеры из Москвы передали храму Донецкого ожогового центра икону с именами 22 погибших Героев ДНР
Двое жителей Стаханова отравились грибами из местного леса
В Донецке прошла многодневная велогонка по шоссе
Дейнего: Украина не приступила к ремонту моста через реку Северский Донец
Украинские военные обстреляли из минометов Горловку
В Авдеевке пьяный уличный гонщик сбил человека
В Луганске родители записывают детей в детские сады через электронную очередь
Нелли Кобзон обратилась к жителям Донбасса
День города Донецка 2019: полная афиша мероприятий
За время существования Республики, шахтеры ДНР добыли 42 миллиона тонн угля
Лучшим шахтерам ЛНР вручили награды и автомобили
ОБСЕ не досчиталась в местах хранения 222 единицы украинской техники
Теперь владельцам наливаек в Республике грозит уголовная ответственность
Для детей Республики прививка от кори обязательна и бесплатна
За минувшие сутки украинские военные выпустили по территории ДНР 141 боеприпас
В Донецке в честь Захарченко назовут площадь
Когда и где можно будет «поймать» ретро-трамваи в Донецке
25 августа проезд в общественном транспорте Донецка будет бесплатным
В Буденновском районе города установят копию Московского памятника Пушкину
На День флага России мотоциклисты Донецка устроили мотопробег по главной улице города
За минувшие сутки украинская армия два раза обстреляла территорию ЛНР
Погода на день в Луганске: 23 августа ожидается переменная облачность, температура до +34