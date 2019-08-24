В Парке кованых фигур установили арку к юбилею города

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-24T15:32:19+03:00

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Сегодня прошло торжественное открытие памятной арки в Парке кованых фигур. Над созданием арки трудились четыре искусных кузнеца Республики. В течение двух месяцев они ковали тонкие элементы арки и спаивали их вместе. В результате чего они собрали конструкцию весом 400 килограммов, высотой 4 метра и шириной 6,7 метра.

— Этой аркой мы увековечиваем празднование 150 лет города – это и так понятно. Но также этой аркой мы увековечиваем силу и славу наших земляков, — отметил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Каждый элемент арки имеет свой смысл. У основания изделия можно увидеть гильзы от снарядов ВФУ, которые запрещены Минскими соглашениями. А вот из них выходит главный элемент арки – сама дуга. Она состоит из двух главных символов: одна половина дуги сделана в виде шахтного крепления, а другая – из переплетения роз. А объединяет их золотая звезда – символ почетного звания «Города героя».

Напоминанием о том, что арка была сделана на юбилей города, служит верхушка изделия. Где на самом верху кузнецы выковали золотую надпись «Донецку – 150 лет».

ИСТОЧНИК KP.RU