2019-08-24T15:32:19+03:00
Общество

В Парке кованых фигур установили арку к юбилею города

В Парке кованых фигур сегодня вспомнили, чем гордится город
Екатерина Сорока
Поделиться:
Звание Города героя Донецк получил в августе 2017 года. Фото: министерство информации ДНРЗвание Города героя Донецк получил в августе 2017 года. Фото: министерство информации ДНР
Изменить размер текста:

Сегодня прошло торжественное открытие памятной арки в Парке кованых фигур. Над созданием арки трудились четыре искусных кузнеца Республики. В течение двух месяцев они ковали тонкие элементы арки и спаивали их вместе. В результате чего они собрали конструкцию весом 400 килограммов, высотой 4 метра и шириной 6,7 метра.

— Этой аркой мы увековечиваем празднование 150 лет города – это и так понятно. Но также этой аркой мы увековечиваем силу и славу наших земляков, — отметил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Каждый элемент арки имеет свой смысл. У основания изделия можно увидеть гильзы от снарядов ВФУ, которые запрещены Минскими соглашениями. А вот из них выходит главный элемент арки – сама дуга. Она состоит из двух главных символов: одна половина дуги сделана в виде шахтного крепления, а другая – из переплетения роз. А объединяет их золотая звезда – символ почетного звания «Города героя».

Напоминанием о том, что арка была сделана на юбилей города, служит верхушка изделия. Где на самом верху кузнецы выковали золотую надпись «Донецку – 150 лет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Закрыт сбор денег больному раком 5-летнему Саше Каратнюку из Донецка
В больницу города Счастье поступили двенадцать украинских десантников, отравившихся продуктами питания
В Донецке продолжаются поиски Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасс Арены»
В Донецке выпустили документальный фильм о столице Республики
Военный ДНР скончался от ранений, полученных во время обстрела Горловки
Стали известны последствия ночного обстрела Горловки
Волонтеры из Москвы передали храму Донецкого ожогового центра икону с именами 22 погибших Героев ДНР
Двое жителей Стаханова отравились грибами из местного леса
В Донецке прошла многодневная велогонка по шоссе
Дейнего: Украина не приступила к ремонту моста через реку Северский Донец
Украинские военные обстреляли из минометов Горловку
В Авдеевке пьяный уличный гонщик сбил человека
В Луганске родители записывают детей в детские сады через электронную очередь
Нелли Кобзон обратилась к жителям Донбасса
День города Донецка 2019: полная афиша мероприятий
За время существования Республики, шахтеры ДНР добыли 42 миллиона тонн угля
Лучшим шахтерам ЛНР вручили награды и автомобили
ОБСЕ не досчиталась в местах хранения 222 единицы украинской техники
Теперь владельцам наливаек в Республике грозит уголовная ответственность
Для детей Республики прививка от кори обязательна и бесплатна
За минувшие сутки украинские военные выпустили по территории ДНР 141 боеприпас
В Донецке в честь Захарченко назовут площадь
Когда и где можно будет «поймать» ретро-трамваи в Донецке
25 августа проезд в общественном транспорте Донецка будет бесплатным
В Буденновском районе города установят копию Московского памятника Пушкину
На День флага России мотоциклисты Донецка устроили мотопробег по главной улице города
За минувшие сутки украинская армия два раза обстреляла территорию ЛНР
Погода на день в Луганске: 23 августа ожидается переменная облачность, температура до +34