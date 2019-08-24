2019-08-24T15:13:20+03:00
Общество

В Донецке продолжаются поиски Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасс Арены»

В последний раз родственники видели парня больше двух лет назад
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Помогите найти!Помогите найти!
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13 июля 2017 года в день своего 20-летия пропал дончанин Дмитрий Кундель. Парень в тот день дежурил на «Донбасс Арене» от училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Об этом «КП» сообщила сестра пропавшего парня Екатерина.

- Дима вышел со стадиона «Донбасс Арена» в 14.00, пересек проспект Мира (это зафиксировала камера видеонаблюдения), а уже через час перестал отвечать на телефонные звонки, - рассказала нам Катя.

Родственники и друзья Димы Кунделя не теряют надежды на скорую встречу с ним. Они говорят, что «раз полицейские не нашли Димын труп, значит, он может быть живым». Недавно дончанин Артем рассказал Екатерине, что видел ее брата в Волгограде возле ТЦ «Ворошиловский». Парень якобы тусовался с беспризорниками.

Рост Дмитрия около 170 сантиметров. В роковой день он был одет в черный спортивный костюм с капюшоном Puma, кроссовки Nike, у него за спиной был черный рюкзак с красными вставками.

Фотографии с просьбой помочь найти Дмитрия Кунделя развешаны практически по всему Донбассу. «КП» будет рассказывать своим читателям о ходе поисков пропавшего дончанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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