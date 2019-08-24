В Донецке выпустили документальный фильм о столице Республики

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-24T15:38:36+03:00

В этом году столице Республики исполняется 150 лет

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В этому году столица Республики празднует свой юбилей. За все эти 150 лет город пережил множество исторических событий, о которых важно помнить. Поэтому министерство информации Донецкой Народной Республики специально к неделе празднования 150-летия города подготовило о нем документальный фильм. Он называется «Донецку 150 лет».

— Город миллиона роз, шахтерская столица, крупнейший промышленный, культурный и спортивный центр, город воинской славы, город-герой – таких статусов достиг Донецк за долгих 150 лет. А начиналось всё в 1869 году, когда англичанину Джону Юзу поручили строительство металлургического завода. О том, как зарождалась Юзовка, смотрите в документальном фильме министерства информации, — говорится в описании к фильму.

Истории Донецка посвящено множество изданий, альманахов, исторических документов и рукописных записок с воспоминаниями обычных людей. Но сотрудники информационного ведомства Республики попытались объединить все это в часовой фильм.

ИСТОЧНИК KP.RU