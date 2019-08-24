2019-08-24T12:10:52+03:00
Политика

Военный ДНР скончался от ранений, полученных во время обстрела Горловки

Украинские военные выпустили по поселку на севере города полтора десятка 120-миллиметровых мин
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные выпустили по поселку на севере города полтора десятка 120-миллиметровых мин. Фото: warfor.meУкраинские военные выпустили по поселку на севере города полтора десятка 120-миллиметровых мин. Фото: warfor.me
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Военный Донецкой Народной Республики скончался от ранений, полученных во время обстрела с украинский стороны поселка Доломитное на севере Горловки. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

- С прискорбием сообщаем, что в результате вчерашнего минометного обстрела окраин населенного пункта Доломитное получил ранения один военнослужащий Народной милиции. Сегодня ночью он скончался в больнице. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего, - говорится в сообщении.

«КП» сообщала, что Вооруженные формирования Украины выпустили полтора десятка 120-миллиметровых мин по поселку Доломитное.

- В 19.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Новолуганское - Доломитное. Выпущено пятнадцать мин калибром 120 миллиметров, - информировали военнослужащие Республики.

Помимо этого, по Доломитному было выпущено 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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