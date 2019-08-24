2019-08-24T11:29:18+03:00
Политика

Стали известны последствия ночного обстрела Горловки

На севере Горловки сгорели два дома
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Стали известны последствия ночного обстрела Горловки. Фото: ТК «Звезда»Стали известны последствия ночного обстрела Горловки. Фото: ТК «Звезда»
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Два дома сгорели в Зайцево на севере Горловке в результате вечернего обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- В результате вечернего и ночного обстрелов сгорели два дома по улице Брусилова, 4 и 21», - рассказал он. - А по адресу Брусилова, 14 полностью уничтожена крыша.

Как мы уже сообщали, всего украинские военные выпустили по Зайцево пять мин калибром 82 миллиметра. Ранее Вооруженные формирования Украины выпустили полтора десятка 120-миллиметровых мин по поселку Доломитное на окраине Горловки.

- В 19.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Новолуганское - Доломитное. Выпущено пятнадцать мин калибром 120 миллиметров, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Помимо этого, по Доломитному было выпущено 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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