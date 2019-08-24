Волонтеры из Москвы передали храму Донецкого ожогового центра икону с именами 22 погибших Героев ДНР

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-24T10:50:41+03:00

Елена Романенко показала икону, которая была передана в храм на территории института неотложной и восстановительной хирургии Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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Самое большое из привезенных двадцати двух произведений духовной живописи и резьбы - икона Иисуса Христа волонтерами «Москва-Донбасс» передана в храм Александра Невского на территории института неотложной и восстановительной хирургии. Ее написали иконописцы Мстеры Владимирской области по благословлению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона. Об этом «КП» сообщила руководитель группы волонтеров «Москва-Донбасс», член правления «Землячества Донбассовцев» в Москве Елена Романенко.

- В саму икону вписаны имена двадцати двух погибших героев ДНР - начиная от первого Главы ДНР Александра Захарченко, Гиви и Моторолы и заканчивая Мамаем, - рассказала Елена Михайловна. - Она написана на молитвенную память всех погибших и для молитвы о здравии живых.

Романенко шестой год реализует проект духовной помощи Донбассу. С первый дней войны владимирские и брянские иконописцы через «Землячество Донбассовцев» передали в приюты, интернаты, детские сады, больницы, дома престарелых и воинские части уже более восьмидесяти своих произведений духовной живописи.

ИСТОЧНИК KP.RU