2019-08-24T10:50:41+03:00
Общество

Волонтеры из Москвы передали храму Донецкого ожогового центра икону с именами 22 погибших Героев ДНР

Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель группы волонтеров «Москва-Донбасс»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Елена Романенко показала икону, которая была передана в храм на территории института неотложной и восстановительной хирургииЕлена Романенко показала икону, которая была передана в храм на территории института неотложной и восстановительной хирургииФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

Самое большое из привезенных двадцати двух произведений духовной живописи и резьбы - икона Иисуса Христа волонтерами «Москва-Донбасс» передана в храм Александра Невского на территории института неотложной и восстановительной хирургии. Ее написали иконописцы Мстеры Владимирской области по благословлению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона. Об этом «КП» сообщила руководитель группы волонтеров «Москва-Донбасс», член правления «Землячества Донбассовцев» в Москве Елена Романенко.

- В саму икону вписаны имена двадцати двух погибших героев ДНР - начиная от первого Главы ДНР Александра Захарченко, Гиви и Моторолы и заканчивая Мамаем, - рассказала Елена Михайловна. - Она написана на молитвенную память всех погибших и для молитвы о здравии живых.

Романенко шестой год реализует проект духовной помощи Донбассу. С первый дней войны владимирские и брянские иконописцы через «Землячество Донбассовцев» передали в приюты, интернаты, детские сады, больницы, дома престарелых и воинские части уже более восьмидесяти своих произведений духовной живописи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День города Донецка 2019: Мининфо к празднику сняло документальный фильм о столице Республики
Военный ДНР скончался от ранений, полученных во время обстрела Горловки
Стали известны последствия ночного обстрела Горловки
Двое жителей Стаханова отравились грибами из местного леса
В Донецке прошла многодневная велогонка по шоссе
Дейнего: Украина не приступила к ремонту моста через реку Северский Донец
Украинские военные обстреляли из минометов Горловку
В Авдеевке пьяный уличный гонщик сбил человека
В Луганске родители записывают детей в детские сады через электронную очередь
Нелли Кобзон обратилась к жителям Донбасса
День города Донецка 2019: полная афиша мероприятий
За время существования Республики, шахтеры ДНР добыли 42 миллиона тонн угля
Лучшим шахтерам ЛНР вручили награды и автомобили
ОБСЕ не досчиталась в местах хранения 222 единицы украинской техники
Теперь владельцам наливаек в Республике грозит уголовная ответственность
Для детей Республики прививка от кори обязательна и бесплатна
За минувшие сутки украинские военные выпустили по территории ДНР 141 боеприпас
В Донецке в честь Захарченко назовут площадь
Когда и где можно будет «поймать» ретро-трамваи в Донецке
25 августа проезд в общественном транспорте Донецка будет бесплатным
В Буденновском районе города установят копию Московского памятника Пушкину
На День флага России мотоциклисты Донецка устроили мотопробег по главной улице города
За минувшие сутки украинская армия два раза обстреляла территорию ЛНР
Погода на день в Луганске: 23 августа ожидается переменная облачность, температура до +34