2019-08-24T10:35:04+03:00
Общество

Двое жителей Стаханова отравились грибами из местного леса

Признаки отравления проявились только на следующее утро
Екатерина Сорока
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Признаки отравления проявились на следующее утро. Фото: stihi.ruПризнаки отравления проявились на следующее утро. Фото: stihi.ru
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В Стаханове двое жителей оказались в больнице с отравлением из-за грибов, которые собрали в лесу неподалеку от города. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке происшествий пресс-службы МЧС ЛНР.

— За истекшие сутки в Республике произошло два чрезвычайных происшествия. В реанимационное отделение Центральной городской больницы Стаханова, в состоянии средней степени тяжести, с диагнозом: «отправление дикорастущими грибами» доставлены мужчина 1960 года рождения и женщина 1974 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС ЛНР сообщила, что 22 августа в отделение больницы, тоже в Стаханове, поступил 44-летний мужчина. У него диагноз: «отравление неизвестным ядом растительного происхождения».

Но, по словам пострадавшего, он ничего не обычного накануне не ел. Кроме грибов (сыроежки и маслята), которые он сам собрал в лесопосадке в городе Ирмино.

— Утром 22 августа, ощутив на себе все признаки отравления, мужчина позвонил в скорую помощь. В данный момент пострадавший находится в реанимационном отделении больницы, — добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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