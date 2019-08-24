В Донецке прошла многодневная велогонка по шоссе

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-24T09:19:52+03:00

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С 17 по 20 августа в столице ДНР проходил открытый чемпионат и первенство Республики в многодневной гонке по велоспорту на шоссе.

- В соревнованиях приняли участие больше 100 спортсменов из Донецка, Макеевки и Енакиево, - сказали в Министерстве молодежи, спорта и туризма. - В первом и втором этапах состязания проходили на объездной дороге в районе стадиона «Донбасс Арена», а в третьем и четвертом - спортсмены соревновались на трассе Мариуполь-Славянск.

Первый день соревнований прошел в индивидуальной гонке на короткую дистанцию, длина которой составила 5 километров. Во второй день состоялись групповые заезды.

Заключительным этап стал раздельным, когда спортсмены стартовали в минутном интервале друг за другом. Итоги соревнований определялись по сумме очков за все дни гонки, с учетом надбавок, полученных на промежуточных финишах в групповых гонках.

Победителей и призеров отметили грамотами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU