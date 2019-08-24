Украинские военные обстреляли из минометов Горловку

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-24T07:28:42+03:00

Загорелся один из домов. Пострадавших нет

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Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки. Один из домов загорелся. Об этом сообщил глава администрации города Горловки Иван Приходько.

- В Зайцево по улице Брусилова горит дом. Прямое попадание ВОП, - сказал он.

Всего украинские силовики выпустили по Зайцево пять мин калибром 82 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее Вооруженные формирования Украины выпустили полтора десятка мин калибром 120 миллиметров по поселку Доломитное на окраине Горловки.

- В 19.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Новолуганское - Доломитное. Выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Кроме того, по населенному пункту было выпущено 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU