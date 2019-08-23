Нелли Кобзон обратилась к жителям Донбасса

СЕГОДНЯ 18:30 2019-08-23T18:30:35+03:00

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Сегодня в Донецке открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону. Она появилась на здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета. На открытии доски председатель правления региональной общественной организации «Землячество Донбассовцев» Москвы Петр Акаемов зачитал послание народу Донбасса от вдовы Иосифа Кобзона Нелли.

«Уважаемый Алексей Валерьевич! Дорогие жители города Донецка! Искренне поздравляю вас со 150-летием города-героя Донецка, а также с Днем шахтера!

Я знаю, что сегодня по инициативе «Землячества Донбассовцев» в Москве и при поддержке администрации города Донецка на здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко будет установлена памятная доска Иосифу Давыдовичу Кобзону. Прошел год как не стало Иосифа Давыдовича, но он продолжает жить в своих песнях, книгах, воспоминаниях, в памяти своих детей, внуков, родных и друзей.

Иосиф Давыдович – ваш земляк. Родился в городе Часов Яр. Потом были Славянск – там он встретил День Победы, Крамоторск – там он пошел в школу, но больше всего он бывал и выступал в вашем городе – Донецке, который очень любил. Он всегда с восхищением говорил о нем, с большой радостью возвращался сюда вновь и вновь. Шахтерский край был дорог для Иосифа Давыдовича с детства. Наверное, не случайно он поступил и окончил горный техникум. Потом работал в Никитовке и Горловке.

Когда приезжал на День города и День шахтера в Донецк, Иосиф Давыдович часто вместе с шахтерами шахты имени Засядько отмечал этот праздник. Он уважал горняков, считал, что их труд – самый опасный и самый тяжелый.

Иосиф Давыдович очень переживал, когда на его родную землю пришла беда. Он всегда говорил, что происходящее сейчас на Украине – это жуткая трагедия, которую нужно срочно остановить.

В Донецке были тысячи поклонников его таланта, его песен, его гражданской позиции. Самые важные концерты почти всегда проходили на сцене донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко. Открытие памятной доски в Донецке Иосифу Давыдовичу Кобзону – это свидетельство большой любви к своему земляку, а значит, что его песни будут звучать в вашем городе и будут жить в ваших добрых донецких сердцах.

Дорогие жители Донецка, уважаемый Алексей Валерьевич и «Землячество Донбассовцев» в Москве – спасибо вам за память об Иосифе Давыдовиче Кобзоне! С уважением и признательностью президент культурного фонда «Кобзон» и Заслуженный работник культуры Нинель Михайловна Кобзон»

ИСТОЧНИК KP.RU