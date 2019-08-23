В Донецке в честь Захарченко назовут площадь

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-23T12:01:49+03:00

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Сегодня Глава Донецкой Народной Республики заявил о том, что площадь, расположенная перед Домом Правительства (бывшей областной государственной администрацией) в Донецке, будет носить имя первого Главы Республики Александра Захарченко.

Также известно, что планируется открытие музея Первого Главы Донецкой Народной Республики и мемориального комплекса на месте гибели Захарченко.

Здание бывшей областной государственной администрации в самом начале народного восстания Донбасса стало главным местом сбора митингующих людей. Именно в нем было объявлено о создании Донецкой Народной Республики в 2014 году.

Первого Главы Донецкой Народной Республики не стало 31 августа 2018 года. Его жизнь оборвалась в результате подлой диверсии на бульваре Пушкина в центре Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU