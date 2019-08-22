2019-08-22T20:16:15+03:00
Политика

Украинские боевики обстреляли окраину Горловки, горят два дома

Минометный удар пришелся по шахте Гагарина
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дети поселка шахты Глубокой прячутся от украинских снарядов в подвале.Дети поселка шахты Глубокой прячутся от украинских снарядов в подвале.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украинские силовики сегодня вечером из минометов обстреляли поселок шахты им. Гагарина на окраине Горловки. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В 18:50 ВСУ нанесли минометный удар по окраинам поселка шахты им. Гагарина в Горловке. Всего в течение 10 минут в мирных кварталах разорвалось девять мин калибром 120 мм. В результате обстрела произошло возгорание двух жилых домов по улице Садовой, 17 и 18, — говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрелом руководил командир 53-й бригады ВСУ Андрей Поляков. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Только недавно "Комсомолка" побывала вместе с волонтерами в этом поселке, привезли помощь людям. В этом поселке полно маленьких детей, которые прячутся в подвале, где у них оборудовано убежище. Эти дети раньше, чем читать и писать, научились падать на землю при обстрелах. И это дети, которые очень хотят жить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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