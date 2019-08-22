По дороге в Донецк пропала 18-летняя девушка

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-22T17:41:24+03:00

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3 августа в городе Торезе Донецкой Народной Республики пропала 18-летняя девушка Александра Пономаренко. Предположительно она направлялась в Донецк. Поиски Саши продолжаются уже больше двух недель, но пока что никаких результатов нет. Родные и близкие не теряют надежду, что с девочкой все в порядке, ее здоровью и жизни ничего не угрожает и вот-вот она найдется целая и невредимая.

Приметы Александры Пономаренко: на вид девушке около 18 лет, рост 170 сантиметров, лицо овальное, волосы светло-русые, носит очки. При себе имела рюкзак с личными вещами и одеждой.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой девушки, незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение правоохранительных органов или звоните в полицию по следующим телефонам: 071-330-90-46, 071-434-73-40 либо 102.

ИСТОЧНИК KP.RU