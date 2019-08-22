Дончанам подарят шоу электронной музыки диджеи из ДНР и РФ

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-22T16:29:08+03:00

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Масштабное шоу с участие республиканских и российских диджеев пройдет для жителей и гостей Донецка накануне празднования Дня города и Дня шахтера.

- В парке культуры и отдыха имени Щербакова 24 августа с 19:00 до 21:30 состоится фестиваль диджеев «DJdonFEST». Администрация города Донецка приглашает жителей и гостей Донецкой Народной Республики, а также территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине, окунуться в мир электронной музыки на гигантском танцполе под открытым небом, – сообщили в пресс-службе столичной администрации.

В пресс-службе добавили, что фестиваль будет проходить одновременно на четырех сценических площадках. Кроме главной сцены парка, выступления можно будет увидеть на площадках у лодочной станции, вблизи аквапарка и около фонтана, расположенного у центрального входа со стороны улицы Стадионной.

Главные хиты электро-жанра исполнят ди-джеи Республики, среди которых DJ CLayns & Александр Корогодин, Dj Alexandr Rezakov, Dj Max Kotoff и другие, а также гости из России.

ИСТОЧНИК KP.RU