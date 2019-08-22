2019-08-22T14:09:59+03:00
Общество

Советский космонавт Александр Волков: «Я имел возможность поздравить дончан с борта космической станции»

Знаменитый земляк поздравил со 150-летием Донецка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Александр Волков поздравил дончан со 150-летием города. Фото: ФейсбукАлександр Волков поздравил дончан со 150-летием города. Фото: Фейсбук
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Герой России, советский летчик-космонавт Александр Волков поздравил дончан со 150-летием города.

- Искренне поздравляю всех жителей города-героя с юбилеем. Начиная с Юзовки, город прошел большой тернистый путь, став одним из самых крупных промышленных и красивых городов в Советском Союзе, затем Украины, а сегодня – Донецкой Народной Республики, - говорится в письме Волкова мэру Донецка Алексею Кулемзину.

- История города – это летопись трудовых свершений, героических подвигов в годы Великой Отечественной войны и в сегодняшней битве с неонацистами, - написал Почетный гражданин города Донецка Александр Волков. - Выполняя космические полеты, пролетал над любимым Донбассом, всегда видел дорогой моему сердцу Донецк - уютный, зеленый, с терриконами, широкими проспектами, и в один из своих полетов, я имел возможность поздравить дончан с Днем города и Днем шахтера с борта космической станции. Это были волнительные и незабываемые минуты в моей жизни.

Советский космонавт Александр Волков пожелал дончанам, чтобы в каждом доме всегда царили мир, доброта и любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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