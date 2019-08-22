2019-08-22T13:54:57+03:00
Общество

В Донецке отслужили панихиду по погибшим шахтерам

В последнее воскресенье августа город отметит День шахтера
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сколько их отдали свои жизни в шахте. Фото: Денис ГригорюкСколько их отдали свои жизни в шахте. Фото: Денис Григорюк
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Сотни жителей ДНР пришли на панихиду в столице Республики по погибшим на шахтах Донбасса горнякам. Памятное мероприятие состоялось у часовни Святой Великомученицы Варвары.

- Сто пятьдесят лет назад на нашей земле возник рабочий поселок Юзовка, который основали горняки. И уже полтора столетия своим трудом они прославляют наш край и делают все для того, чтобы нам жилось лучше. Сегодня мы чтим память тех горняков, которые отдали жизнь на своем трудовым посту, — сказал журналистам глава города Кулемзин.

Службу провел викарий Донецкой епархии епископ Новоазовский Варсофоний. После панихиды собравшиеся направились в часовню, где поставили свечи об успокоении душ усопших. Также люди возложили цветы.

- Помянули погибших шахтёров. Старенький я уже стал. Повод всегда печальный, конечно, а тут расчувствовался прям до слёз, - признается дончанин Александр. - Сколько ж я их помню за 29 лет.....а первое детское ещё воспоминание- могила моего родного деда, погибшего на шахте Вертикальная, царство им всем небесное...там, на Мушкетовском кладбище, много их лежит вокруг него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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