В Донецке отслужили панихиду по погибшим шахтерам

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-22T13:54:57+03:00

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Сотни жителей ДНР пришли на панихиду в столице Республики по погибшим на шахтах Донбасса горнякам. Памятное мероприятие состоялось у часовни Святой Великомученицы Варвары.

- Сто пятьдесят лет назад на нашей земле возник рабочий поселок Юзовка, который основали горняки. И уже полтора столетия своим трудом они прославляют наш край и делают все для того, чтобы нам жилось лучше. Сегодня мы чтим память тех горняков, которые отдали жизнь на своем трудовым посту, — сказал журналистам глава города Кулемзин.

Службу провел викарий Донецкой епархии епископ Новоазовский Варсофоний. После панихиды собравшиеся направились в часовню, где поставили свечи об успокоении душ усопших. Также люди возложили цветы.

- Помянули погибших шахтёров. Старенький я уже стал. Повод всегда печальный, конечно, а тут расчувствовался прям до слёз, - признается дончанин Александр. - Сколько ж я их помню за 29 лет.....а первое детское ещё воспоминание- могила моего родного деда, погибшего на шахте Вертикальная, царство им всем небесное...там, на Мушкетовском кладбище, много их лежит вокруг него.

ИСТОЧНИК KP.RU