Как в Донбассе будет проходить ремонт моста на пункте пропуска в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-22T13:21:13+03:00

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Владислав Дайнего рассказал, что одним из ключевых вопросов на встрече в Минске 21 августа – был вопрос ремонта моста на пункте пропуска в Станице Луганской.

По словам Министра иностранных дел Республики на переговорной площадке удалось договориться о том, что 22 августа украинская сторона направит официальное уведомление о завершении разминирования на своём участке площадки, где будут проводиться ремонтные работы и использоваться строительная техника. После чего Луганская Народная Республика направит аналогичное уведомление о разминировании на своей части строительной площадки - непосредственно на участке разлома моста.

- В этот же день украинская сторона направляет письмо за подписью лица, ответственного за выполнение ремонтных работ, о готовности приступить к ремонту взорванного пролёта моста с указанием конкретной даты начала работ. Предварительно согласована дата 23 августа. Мы, со своей стороны, направляем такое же уведомление о начале ремонта остальной части моста с той же даты. И, как было согласовано на заседании 17 июля, одновременно и зеркально с украинской стороной выполняем демонтаж фортификационных сооружений, - описывает алгоритм ремонта Дайнего. - Украина давно заявляет требование о демонтаже сооружения на мосту. Рассчитываем, что в качестве зеркального шага украинская сторона начнет демонтаж с блокпоста на дороге, ведущей к мосту с их стороны. Тем более что готовность демонтировать это укрепление неоднократно публично заявлялась украинской стороной и блокпост может помешать проезду строительной техники.

Представитель Республики добавил, что достигнутые договорённости позволяют надеяться, что ремонт моста Украина и Луганская Народная Республика начнут одновременно в ближайшее время и закончат в разумный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU