2019-08-22T10:20:04+03:00
Политика

Под у дар украинских боевиков попали шесть населенных пунктов

ВФУ применили минометы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Война постепенно превращается в статистику нарушений перемирия.Война постепенно превращается в статистику нарушений перемирия.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Вооруженные формирования Украины в минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 11 единиц.

Это, конечно, меньше, чем в 2014 и 2015 годах, но все же далеко от перемирия.

Уточняется, что под обстрелами украинских силовиков оказались: поселок Александровка на окраине Донецка, Ясиноватая и ее поселок Крутая Балка, Докучаевск, а также села Ленинское и Белая Каменка на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы калибра 82 мм, а также стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские боевики хотели продвинуться к селу Коминтерново, но подорвались на минах
Погода в Луганске 22 августа: облачно и без осадков
Погода в Донецке сегодня: тепло и без осадков.
Ночной прорыв украинских диверсантов на юге ДНР не удался – четверо ранены
Украинские артиллеристы: где там эта школа, по которой мы сейчас «продолжим перемирие» в Донбассе
Грибы-мутанты появились и в Донбассе – двое жителей Стаханова оказались в реанимации
Известная пианистка Валентина Лисица выступит в Донецке на концертах памяти Иосифа Кобзона и Александра Захарченко
Художница из Санкт-Петербурга подарила музею в Донецке картину с изображением легендарных Гиви и Моторолой
Двенадцать бойцов 92-й бригады ВСУ заразились чумой в донбасской Авдеевке
Глава ДНР вместе с депутатами Госдумы РФ поздравили горняков с праздником на глубине 600 метров
У 92-й бригады ВСУ в Донбассе потери - взорвался ствол пушки модернизированной БМП
Пока в Минске идут переговоры о мире в Донбассе боевики Украины обстреливают юг ДНР
В Станице Луганской на беспилотники ОБСЕ украинские военные охотятся с помощью зениток
В 2020 году две школы ДНР пройдут российскую аккредитацию
В Донецке лидеры профсоюзов ДНР и России подписали соглашение о сотрудничестве
ООН не хватает 52 миллионов долларов для помощи жителям Донбасса
Житель ЛНР под псевдонимом «Карлсон» снабжал взрывчаткой диверсантов Украины, за что получил 12 лет тюрьмы
В Макеевке после лобового столкновения легковушек погиб водитель, другой – ранен
В Артемовске в пожаре погиб пенсионер
На провокацию с военным парадом в Киеве зовут «героев» боев в Донбассе
По Донецку украинская армия выпустил 41 мину
В ЛНР откроют четыре новые государственные АЗС
В ДНР машина сбила двух подростков, ехавших на велосипеде
Погода на день в Луганске: 21 августа будет жарко – до +34 градусов
Погода на день в Донецке: 21 августа будет без осадков, до +30 градусов
Донбасс посоветовал Зеленскому не повторять путь режима Порошенко
Закон о льготах по оплате ЖКХ для семей погибших защитников ДНР вступил в силу