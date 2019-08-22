Под у дар украинских боевиков попали шесть населенных пунктов
Вооруженные формирования Украины в минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 11 единиц.
Это, конечно, меньше, чем в 2014 и 2015 годах, но все же далеко от перемирия.
Уточняется, что под обстрелами украинских силовиков оказались: поселок Александровка на окраине Донецка, Ясиноватая и ее поселок Крутая Балка, Докучаевск, а также села Ленинское и Белая Каменка на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы калибра 82 мм, а также стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.
ИСТОЧНИК KP.RU