Под у дар украинских боевиков попали шесть населенных пунктов

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-22T10:20:04+03:00

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Вооруженные формирования Украины в минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 11 единиц.

Это, конечно, меньше, чем в 2014 и 2015 годах, но все же далеко от перемирия.

Уточняется, что под обстрелами украинских силовиков оказались: поселок Александровка на окраине Донецка, Ясиноватая и ее поселок Крутая Балка, Докучаевск, а также села Ленинское и Белая Каменка на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы калибра 82 мм, а также стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

ИСТОЧНИК KP.RU