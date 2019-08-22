Погода в Луганске 22 августа: облачно и без осадков
Температура воздуха в ЛНР 22 августа будет колебаться от плюс 18 градусов ночью до 36 градусов тепла днем.
- С 21 .00 21 августа до 21.00 22 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, днем 31-36 градусов жары, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 21-23 градусов ночью и 32-34 градуса тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 19-21 градусов ночью до 33-35 градусов жары днем.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 18-20 градусов выше нуля, днем – 34-36 градусов жары.
ИСТОЧНИК KP.RU