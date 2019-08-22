2019-08-22T08:12:13+03:00
Общество

Погода в Донецке сегодня: тепло и без осадков.

Август дарит дончанам ясные деньки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Донецк погрузился в бархатное тепло августа. Фото: Евгении КарпачевойДонецк погрузился в бархатное тепло августа. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

Четверг, 22 августа, выдастся в Донецке и республике ясным и теплым. Уже нет испепеляющей жары лета - август дарит бархатное тепло дончанам. Вот и сегодняшний день выдастся вполне комфортным и подходящим для прогулок.

Облаков, которые покрывают небо в Донецке утром, после полудня не будет, и до самого вечера они уже не появятся. Без осадков.

Температура достигнет +32, а вечером к нам вернутся комфортные +22.

Дожди дончанам обещают только в выходные дни. По прогнозам синоптиков нас ждут ливни с грозами. При этом будет сохраняться августовское тепло.

22 августа отмечается день памяти апостола Матфия. В старину говорили, что Матвей ненастье подпускает. С 22 августа осенний дождь летний перебивает. В это время уже поспевает брусника, сливы, появляются осенние опята.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под у дар украинских боевиков попали шесть населенных пунктов
Украинские боевики хотели продвинуться к селу Коминтерново, но подорвались на минах
Погода в Луганске 22 августа: облачно и без осадков
Ночной прорыв украинских диверсантов на юге ДНР не удался – четверо ранены
Украинские артиллеристы: где там эта школа, по которой мы сейчас «продолжим перемирие» в Донбассе
Грибы-мутанты появились и в Донбассе – двое жителей Стаханова оказались в реанимации
Известная пианистка Валентина Лисица выступит в Донецке на концертах памяти Иосифа Кобзона и Александра Захарченко
Художница из Санкт-Петербурга подарила музею в Донецке картину с изображением легендарных Гиви и Моторолой
Двенадцать бойцов 92-й бригады ВСУ заразились чумой в донбасской Авдеевке
Глава ДНР вместе с депутатами Госдумы РФ поздравили горняков с праздником на глубине 600 метров
У 92-й бригады ВСУ в Донбассе потери - взорвался ствол пушки модернизированной БМП
Пока в Минске идут переговоры о мире в Донбассе боевики Украины обстреливают юг ДНР
В Станице Луганской на беспилотники ОБСЕ украинские военные охотятся с помощью зениток
В 2020 году две школы ДНР пройдут российскую аккредитацию
В Донецке лидеры профсоюзов ДНР и России подписали соглашение о сотрудничестве
ООН не хватает 52 миллионов долларов для помощи жителям Донбасса
Житель ЛНР под псевдонимом «Карлсон» снабжал взрывчаткой диверсантов Украины, за что получил 12 лет тюрьмы
В Макеевке после лобового столкновения легковушек погиб водитель, другой – ранен
В Артемовске в пожаре погиб пенсионер
На провокацию с военным парадом в Киеве зовут «героев» боев в Донбассе
По Донецку украинская армия выпустил 41 мину
В ЛНР откроют четыре новые государственные АЗС
В ДНР машина сбила двух подростков, ехавших на велосипеде
Погода на день в Луганске: 21 августа будет жарко – до +34 градусов
Погода на день в Донецке: 21 августа будет без осадков, до +30 градусов
Донбасс посоветовал Зеленскому не повторять путь режима Порошенко
Закон о льготах по оплате ЖКХ для семей погибших защитников ДНР вступил в силу