Погода в Донецке сегодня: тепло и без осадков.
Четверг, 22 августа, выдастся в Донецке и республике ясным и теплым. Уже нет испепеляющей жары лета - август дарит бархатное тепло дончанам. Вот и сегодняшний день выдастся вполне комфортным и подходящим для прогулок.
Облаков, которые покрывают небо в Донецке утром, после полудня не будет, и до самого вечера они уже не появятся. Без осадков.
Температура достигнет +32, а вечером к нам вернутся комфортные +22.
Дожди дончанам обещают только в выходные дни. По прогнозам синоптиков нас ждут ливни с грозами. При этом будет сохраняться августовское тепло.
22 августа отмечается день памяти апостола Матфия. В старину говорили, что Матвей ненастье подпускает. С 22 августа осенний дождь летний перебивает. В это время уже поспевает брусника, сливы, появляются осенние опята.
ИСТОЧНИК KP.RU