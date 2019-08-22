Погода в Донецке сегодня: тепло и без осадков.

СЕГОДНЯ 08:12 2019-08-22T08:12:13+03:00

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Четверг, 22 августа, выдастся в Донецке и республике ясным и теплым. Уже нет испепеляющей жары лета - август дарит бархатное тепло дончанам. Вот и сегодняшний день выдастся вполне комфортным и подходящим для прогулок.

Облаков, которые покрывают небо в Донецке утром, после полудня не будет, и до самого вечера они уже не появятся. Без осадков.

Температура достигнет +32, а вечером к нам вернутся комфортные +22.

Дожди дончанам обещают только в выходные дни. По прогнозам синоптиков нас ждут ливни с грозами. При этом будет сохраняться августовское тепло.

22 августа отмечается день памяти апостола Матфия. В старину говорили, что Матвей ненастье подпускает. С 22 августа осенний дождь летний перебивает. В это время уже поспевает брусника, сливы, появляются осенние опята.

ИСТОЧНИК KP.RU