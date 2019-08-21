Ночной прорыв украинских диверсантов на юге ДНР не удался – четверо ранены

21 Авг. 23:51 2019-08-21T23:51:47+03:00

Они нарвались на мины «коллег» из других подразделений ВСУ

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- В 21:35 нашими наблюдателями на переднем крае обороны в районе Коминтерново в приборы ночного видения зафиксировано выдвижение с направления Гнутово диверсионно-разведывательной группы, численностью до десяти боевиков, — сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.

Отмечается, что защитники ДНР решили не открывать огонь на поражение, и продолжить наблюдение. Спустя несколько минут один из украинских военнослужащих выдал местонахождение группы, наступив на сигнальную мину. В панике диверсанты решили вернуться на свои позиции и вышли за пределы прохода в минном поле. При этом допустили срабатывание других, уже боевых мин, установленных украинскими саперами вблизи своих позиций.

- По нашим данным, в результате срабатывания двух противопехотных мин по меньшей мере четверо диверсантов получили ранения, причем один – тяжелые: его эвакуировал на себе один из солдат, — добавили в УНМ.

ИСТОЧНИК KP.RU