2019-08-21T23:51:47+03:00
Политика

Ночной прорыв украинских диверсантов на юге ДНР не удался – четверо ранены

Они нарвались на мины «коллег» из других подразделений ВСУ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Раненых выносили с минного поля сослуживцы и медики. Фото: Пресс-служба штаба ООСРаненых выносили с минного поля сослуживцы и медики. Фото: Пресс-служба штаба ООС
Изменить размер текста:

- В 21:35 нашими наблюдателями на переднем крае обороны в районе Коминтерново в приборы ночного видения зафиксировано выдвижение с направления Гнутово диверсионно-разведывательной группы, численностью до десяти боевиков, — сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.

Отмечается, что защитники ДНР решили не открывать огонь на поражение, и продолжить наблюдение. Спустя несколько минут один из украинских военнослужащих выдал местонахождение группы, наступив на сигнальную мину. В панике диверсанты решили вернуться на свои позиции и вышли за пределы прохода в минном поле. При этом допустили срабатывание других, уже боевых мин, установленных украинскими саперами вблизи своих позиций.

- По нашим данным, в результате срабатывания двух противопехотных мин по меньшей мере четверо диверсантов получили ранения, причем один – тяжелые: его эвакуировал на себе один из солдат, — добавили в УНМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские артиллеристы: где там эта школа, по которой мы сейчас «продолжим перемирие» в Донбассе
Грибы-мутанты появились и в Донбассе – двое жителей Стаханова оказались в реанимации
Известная пианистка Валентина Лисица выступит в Донецке на концертах памяти Иосифа Кобзона и Александра Захарченко
Художница из Санкт-Петербурга подарила музею в Донецке картину с изображением легендарных Гиви и Моторолой
Двенадцать бойцов 92-й бригады ВСУ заразились чумой в донбасской Авдеевке
Глава ДНР вместе с депутатами Госдумы РФ поздравили горняков с праздником на глубине 600 метров
У 92-й бригады ВСУ в Донбассе потери - взорвался ствол пушки модернизированной БМП
Пока в Минске идут переговоры о мире в Донбассе боевики Украины обстреливают юг ДНР
В Станице Луганской на беспилотники ОБСЕ украинские военные охотятся с помощью зениток
В 2020 году две школы ДНР пройдут российскую аккредитацию
В Донецке лидеры профсоюзов ДНР и России подписали соглашение о сотрудничестве
ООН не хватает 52 миллионов долларов для помощи жителям Донбасса
Житель ЛНР под псевдонимом «Карлсон» снабжал взрывчаткой диверсантов Украины, за что получил 12 лет тюрьмы
В Макеевке после лобового столкновения легковушек погиб водитель, другой – ранен
В Артемовске в пожаре погиб пенсионер
На провокацию с военным парадом в Киеве зовут «героев» боев в Донбассе
По Донецку украинская армия выпустил 41 мину
В ЛНР откроют четыре новые государственные АЗС
В ДНР машина сбила двух подростков, ехавших на велосипеде
Погода на день в Луганске: 21 августа будет жарко – до +34 градусов
Погода на день в Донецке: 21 августа будет без осадков, до +30 градусов
Донбасс посоветовал Зеленскому не повторять путь режима Порошенко
Закон о льготах по оплате ЖКХ для семей погибших защитников ДНР вступил в силу