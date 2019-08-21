Украинские артиллеристы: где там эта школа, по которой мы сейчас «продолжим перемирие» в Донбассе

21 Авг. 22:16 2019-08-21T22:16:26+03:00

Заряжая орудие, украинские артиллеристы уточняют у командира координаты школы, по которой «продолжат перемирие». Фото: Пресс-служба штаба ООС

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Хлебное перемирие в Донбассе от 21 июля продержалось лишь несколько часов, и вот теперь жителям пообещали перемирие школьное.

- Участники Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске договорились о необходимости усилить действующее перемирие в преддверии нового учебного года, - заявила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики Наталья Никонорова.

Жители Донбасса прекрасно понимают, что на самом деле речь идет всего лишь о непродолжительном снижении интенсивности обстрелов.

- Для этого, безусловно, необходимо строгое выполнение дополнительных мер контроля режима прекращения огня, закрепленных в заявлении Контактной группы, — сказала Никонорова.

Впрочем, не стоит надеяться на обещания Киева. В Минске представители незалежной могут говорить одно, а в Донбассе украинские генералы «разуметь» по-своему.

- Мы рассчитываем на активную позицию ОБСЕ в этом вопросе, — подчеркнула руководитель МИД ДНР.

А в это время командующий ООС в Донбассе напомнил своим подчиненным о приказе – сбивать беспилотники ОБСЕ за вознаграждение в две тысячи гривен и 10 суток отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU