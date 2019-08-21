Украинские артиллеристы: где там эта школа, по которой мы сейчас «продолжим перемирие» в Донбассе
Хлебное перемирие в Донбассе от 21 июля продержалось лишь несколько часов, и вот теперь жителям пообещали перемирие школьное.
- Участники Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске договорились о необходимости усилить действующее перемирие в преддверии нового учебного года, - заявила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики Наталья Никонорова.
Жители Донбасса прекрасно понимают, что на самом деле речь идет всего лишь о непродолжительном снижении интенсивности обстрелов.
- Для этого, безусловно, необходимо строгое выполнение дополнительных мер контроля режима прекращения огня, закрепленных в заявлении Контактной группы, — сказала Никонорова.
Впрочем, не стоит надеяться на обещания Киева. В Минске представители незалежной могут говорить одно, а в Донбассе украинские генералы «разуметь» по-своему.
- Мы рассчитываем на активную позицию ОБСЕ в этом вопросе, — подчеркнула руководитель МИД ДНР.
А в это время командующий ООС в Донбассе напомнил своим подчиненным о приказе – сбивать беспилотники ОБСЕ за вознаграждение в две тысячи гривен и 10 суток отпуска.
ИСТОЧНИК KP.RU