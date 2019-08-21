Грибы-мутанты появились и в Донбассе – двое жителей Стаханова оказались в реанимации
Днем 20 августа в городскую больницу Стаханова поступили два местных жителя.
- Выяснилось, что 31-летние безработные приятели собирали грибы в лесопосадке за чертой города Ирмино в понедельник вечером, - сегодня рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР. – Дома, как положено, отварили, пожарили грибы и съели. Под утро почувствовали недомогание - началась рвота и частый жидкий стул. Лишь тогда вызвали бригаду скорой помощи.
Сейчас друзья находятся в реанимационном отделении с диагнозом отравление неизвестным ядом растительного происхождения в состоянии средней тяжести.
В МЧС ЛНР напомнили: чтобы избежать отравлений, лучше всего никогда не собирать и не покупать тех грибов, которых вы не знаете. И помните, если гриб вызывает хотя бы малейшее подозрение, не кладите его в корзину. Из-за мутаций даже съедобные виды имеют ядовитых двойников, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются друг от другого.
ИСТОЧНИК KP.RU