Известная пианистка Валентина Лисица выступит в Донецке на концертах памяти Иосифа Кобзона и Александра Захарченко

21 Авг. 20:56 2019-08-21T20:56:20+03:00

А перед этим поедет по городам ДНР

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Всемирно известная пианистка Валентина Лисица вновь приехала в ДНР с гастрольным туром. Основные концерты пианистки пройдут в Донецке. Потом она отправится по городам Республики. Об этом рассказал гендиректор-художественный руководитель Донецкой филармонии Алексей Парецкий на совместной пресс-конференции с Валентиной Лисицей.

— Я счастлива снова приехать в Донецк, на свою родную землю, потому что Донбасс уже давно стал частью моей большой Родины. Я ощущаю тесную связь с людьми, которые тут живут, которые настолько героичны, настолько близки по духу, которые совершили столько подвигов за все времена, что просто не могла не приехать к ним, — призналась Валентина.

Алексей Парецкий рассказал о графике пианистки на ближайшее время. В Донецке услышать ее игру можно будет на праздновании Дня города 23 августа в парке культуры и отдыха в Киевском районе.

24 и 25 августа Лисица даст два концерта в Донецкой филармонии имени Прокофьева.

После этого, 27 августа, прославленная пианистка поедет в Дебальцево. Организаторы обещают особенный и уникальный концерт, который пройдет на железнодорожном вокзале.

28 и 29 августа Валентина Лисица будет выступать в Енакиево и Горловке. Для этого администрации городов подготовили самые большие концертные залы на тысячу человек.

Завершится тур Валентины Лисицы в Донецке. В столице она выступит на двух важных концертах для Республики. Они посвящены памяти первого Главы ДНР Александра Захарченко и Народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

ИСТОЧНИК KP.RU