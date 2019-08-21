У 92-й бригады ВСУ в Донбассе потери - взорвался ствол пушки модернизированной БМП

СЕГОДНЯ 18:20 2019-08-21T18:20:48+03:00

СБУ не исключает, что причиной взрыва модернизированной пушки БМП был саботаж и диверсия. Фото: mil.gov.ua

В этот момент боевая машина пехоты вела огонь по позициям защитников ДНР

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В этот раз потери ВФУ были вызваны не ответным огнем защитников Республики. Инцидент произошел 19 августа в районе Волновахи.

- В районе села Новоселовка Вторая в ходе попытки обстрела боевиками 92-й бригады наших позиций из вооружения БМП-2 произошел разрыв боеприпаса в канале ствола на БМП, — сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В результате инцидента один военнослужащий получил осколочные ранения. Другой член экипажа отравился угарным газом во время возгорания, вызванного разрывом боеприпаса.

– Данная боевая машина была поставлена в бригаду после модернизации 30-мм пушки и ПТРК «Фагот», - отметил Безсонов. – Находящиеся в соединении представители «Укроборонпрома», наблюдающие за ходом испытаний, в закрытом докладе уже подтвердили, что причиной происшествия стали усовершенствования, внесенные в 30-мм пушку, а именно изменения в нарезке ствола.

Сейчас по данному факту проводят расследования сразу две комиссии. Работники СБУ работают на Житомирском бронетанковом заводе, проводившем модернизацию БМП, с целью проверки возможности проведения саботажа и диверсии при проведении доработок. Вторая, совместная комиссия СБУ и службы РАВ штаба ООС, работает в расположении 92-й бригады с целью выявления предпосылок к диверсии со стороны боевиков ВФУ.

- Мы не исключаем, что небоевые потери оккупанты снова попытаются списать на несуществующие обстрелы с нашей стороны, - подчеркнул начальник пресс-службы УНМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU