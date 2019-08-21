В Макеевке после лобового столкновения легковушек погиб водитель, другой – ранен

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-21T12:27:01+03:00

А в аварии с микроавтобусом пострадали двое жителей

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- 20 августа в результате лобового столкновения легковых автомобилей Skoda Octavia и ВАЗ-2115 погиб водитель Skoda Octavia 1947 года рождения и пострадал водитель автомобиля ВАЗ 1972 года рождения, - сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Происшествие случилось в Центрально-городском районе Макеевки по автодороге квартал Шахтерский — микрорайон Зеленый, возле кафе «Шансон». Прибывшие на место ДТП спасатели при помощи механизированного инструмента деблокировали пострадавшего водителя из деформированного кузова автомобиля и передали работникам «скорой». Также извлекли тело погибшего водителя.

В этот же день по улице Николаевская в Советском районе Макеевки в поселке Нижняя Крынка водитель грузопассажирского микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет и опрокидывание. В результате пострадали водитель 1996 года рождения и женщина-пассажир 1986 года рождения.

Водителя в удовлетворительном состоянии госпитализировали в клиническую Рудничную больницу. Женщина от госпитализации отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU