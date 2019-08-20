2019-08-20T21:31:49+03:00
Политика

Закон о льготах по оплате ЖКХ для семей погибших защитников ДНР вступил в силу

Закон был принят еще в октябре 2018 года, но только сейчас вступил в силу
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Они наконец-то дождались вступления в силу закона о льготах.Они наконец-то дождались вступления в силу закона о льготах.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Правительство ДНР определило порядок освобождения семей погибших защитников ДНР, которые не имели статуса военнослужащих, от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

- Постановлением Правительства от 16 августа 2019 года № 22-5 утвержден Порядок предоставления льготы в виде освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг членам семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики и не имеющих статуса военнослужащих, – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что право на получение льготы предоставляется одному из членов семьи, также в постановлении определена очередность тех, кто может на нее претендовать, и список коммунальных услуг, на которые она распространяется.

Кроме того, министерству государственной безопасности, министерству внутренних дел и Управлению Народной милиции поручено предоставить списки лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики и не имеющих статуса военнослужащих, в адрес министерства труда и социальной политики в течение 30 дней.

Постановление опубликовано сегодня и вступило в силу.

Отметим, что в октябре 2018 года вступил в силу Закон ДНР «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики».

"Комсомолка" писала о том, как выживают вдовы погибших в ДНР. Думается, этот закон они уже заждались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донбасс посоветовал Зеленскому не повторять путь режима Порошенко
Почти 300 школ и детских садов восстановлены после попаданий украинских снарядов
Российский композитор подарил муздраме свои произведения
Украинские боевики отрезали голову сослуживцу и положили тело на рельсы
В честь военного комиссариата «Почта Донбасса» выпустила марку и конверт
Предметы прошлого века подарили краеведческому музею Донецка
Дарья Морозова: Украинские вооруженные формирования все чаще атакуют гражданские объекты и мирных граждан
Первый звонок в школах Республики прозвенит 2 сентября
Украинские боевики разбудили Донецк около 6 утра артиллерией
Котенок застрял в водосточной трубе и мог погибнуть: сотрудники МЧС извлекали его с помощью веревки
Валентина Лисица в Донецке даст концерт под открытым небом
Погода в Луганске 20 августа: тепло и без осадков
Погода в Донецке сегодня: ясный теплый день
Погода в Донецке на следующую неделю обещает быть жаркой и преимущественно без осадков
Разведка ДНР сообщила о появлении вблизи Волновахи сил спецопераций украинской армии
Для жителей четырех населенных пунктов вблизи Саур-Могилы открыли модульную амбулаторию
В Снежном нерадивые родители оставили детей возрастом год и два года одних без еды
У Нижнего Лозового получили ранения двое военнослужащих народной милиции ЛНР
Украинский культурный фонд представит комедию о войне в Донбассе
В День шахтера в Луганске подешевеет бензин
С момента объявления последнего перемирия, украинская армия выпустила по территории ДНР 953 боеприпаса