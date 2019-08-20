Закон о льготах по оплате ЖКХ для семей погибших защитников ДНР вступил в силу

20 Авг. 21:31 2019-08-20T21:31:49+03:00

Они наконец-то дождались вступления в силу закона о льготах. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Закон был принят еще в октябре 2018 года, но только сейчас вступил в силу

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Правительство ДНР определило порядок освобождения семей погибших защитников ДНР, которые не имели статуса военнослужащих, от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

- Постановлением Правительства от 16 августа 2019 года № 22-5 утвержден Порядок предоставления льготы в виде освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг членам семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики и не имеющих статуса военнослужащих, – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что право на получение льготы предоставляется одному из членов семьи, также в постановлении определена очередность тех, кто может на нее претендовать, и список коммунальных услуг, на которые она распространяется.

Кроме того, министерству государственной безопасности, министерству внутренних дел и Управлению Народной милиции поручено предоставить списки лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики и не имеющих статуса военнослужащих, в адрес министерства труда и социальной политики в течение 30 дней.

Постановление опубликовано сегодня и вступило в силу.

Отметим, что в октябре 2018 года вступил в силу Закон ДНР «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики».

"Комсомолка" писала о том, как выживают вдовы погибших в ДНР. Думается, этот закон они уже заждались.

ИСТОЧНИК KP.RU