2019-08-20T18:04:10+03:00
Звезды

Российский композитор подарил муздраме свои произведения

Муздрама представит дончанам легендарную комедию «Труффальдино из Бергамо»
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Драмтеатр Донецка давно стал настоящей культурной Меккой дончан. Фото: пресс-служба МДТДрамтеатр Донецка давно стал настоящей культурной Меккой дончан. Фото: пресс-служба МДТ
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Известный советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств России, автор музыки и песен ко множеству популярных фильмов Александр Колкер подарил МДТ имени М.М. Бровуна два своих произведения. Одно из них – «Слуга двух господ, или Труффальдино из Бергамо» Карло Гольдони будет поставлено на сцене муздрамы в 93-м театральном сезоне.

- На настоящий момент в репертуаре нашего театра 60 спектаклей. Поэтому в этом театральном году мы решили снизить количество премьер и запланировали их пока что шесть. Первой премьерой это сезона будет сказка для детей – «Дюймовочка» Ганса Андерсена в постановке Виталия Юсупова, ее мы представим 1 сентября. На Большой сцене уже совсем скоро, 20 сентября, мы увидим постановку Владимира Быковского «Человек, который платит» по пьесе Ива Жамиака. Также ожидаются премьеры, которыми займутся приглашенные российские режиссеры, в их числе уже знакомый нашим зрителям, автор донецкого «Вишнёвого сада» Сергей Бобровский. Весной мы готовимся презентовать спектакль в постановке Александра Кладько, с которым нам предстоит работать впервые. Особо отмечу, что совсем недавно легендарный композитор Александр Колкер подарил нашему театру два своих произведения. Одно из них – «Слуга двух господ, или Труффальдино из Бергамо» Карло Гольдони. Его мы также презентуем в этом году, - отметила директор-художественный руководитель Наталья Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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