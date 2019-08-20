2019-08-20T15:52:49+03:00
Общество

В честь военного комиссариата «Почта Донбасса» выпустила марку и конверт

На марке размещен шеврон военного комиссариата
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Художественная марка и конверт в честь военного комиссариата Республики. Фото: ДАНХудожественная марка и конверт в честь военного комиссариата Республики. Фото: ДАН
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Государственное предприятие «Почта Донбасса» выпустило художественную марку и конверт в честь военного комиссариата Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе предприятия.

- Государственное предприятие «Почта Донбасса» в честь военного комиссариата Донецкой Народной Республики вводит в обращение художественную почтовую марку, почтовый конверт первого дня, а также специальный почтовый штемпель первого дня, – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на марке размещен шеврон военного комиссариата. Фоном почтового блока служит изображение военнослужащего, который приносит присягу. В нижнем левом углу конверта находится памятная папка с текстом присяги.

Стоимость марки и конверта – 78 и 8 рублей соответственно.

Также «Почта Донбасса» выпустит сцепку марок и подарочный набор почтовых карточек «Донецк в красках». Это будет праздничный выпуск, приуроченный к 150-летию Донецка. Новинки филателии и филокартии появятся в продаже 21 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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