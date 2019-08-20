2019-08-20T09:34:40+03:00
Дом. Семья

Котенок застрял в водосточной трубе и мог погибнуть: сотрудники МЧС извлекали его с помощью веревки

Больше всего хлопот спасателям доставляют именно коты
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Счет спасенным жизням давно идет на сотни. Фото: ЛИЦСчет спасенным жизням давно идет на сотни. Фото: ЛИЦ
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Спасатели ДНР помогли котенку, застрявшему в водосточной трубе пятиэтажки в Донецке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Спасатели военизированного горноспасательного отряда Донецка при помощи веревки извлекли котенка из трубы водостока, — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что инцидент произошел 19 августа в Калининском районе Донецка. Животное находилось в трубе на уровне первого этажа.

Счет спасенным жизням давно идет уже не на десятки, а на сотни. Провалившиеся в колодезные люки телята, собаки, застрявшие под плитами, котята, забравшиеся в какие-то сложно доступные места и не способные самостоятельно освободиться.

Добавим, что работники МЧС ДНР периодически оказывают содействие в спасении животных. На прошлой неделе такой случай произошел в Шахтерске, где котенок застрял в вентиляционном канале на уровне четвертого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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