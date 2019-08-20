2019-08-20T08:30:19+03:00
Звезды

Валентина Лисица в Донецке даст концерт под открытым небом

Певица пробудет в Донецке до конца августа и, кроме того, посетит Дебальцево, Енакиево и Горловку
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Поддержка Донбасса стоили певице разорванных отношений с некоторыми из коллег. Но от своей позиции она не отступилась.Поддержка Донбасса стоили певице разорванных отношений с некоторыми из коллег. Но от своей позиции она не отступилась.Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Вчера в Донецк приехал большой друг Донбасса - всемирно известная пианистка Валентина Лисица.

- Валентина Лисица в Донецке! 20 августа состоятся первые репетиции пианистки с симфоническим оркестром, а в 15:00 в конференц-зале Донецкой государственной академической филармонии пройдет пресс-конференция, - сообщил художественный руководитель донецкой филармонии Александр Парецкий. - В рамках пресс-конференции состоится презентация книги-альбома, посвящённого 85-летнему юбилею симфонического оркестра Донецкой филармонии.

Александр Парецкий также рассказал, что первое выступление Валентины Евгеньевны состоится 23 августа в Парке культуры и отдыха (Киевский район, отель "Виктория") в программе "Донецку - музыка души".

- Концерт будет посвящен 150-летию со дня основания города Донецка. Начало концерта в 18:00. Свободное размещение на склонах парка. 24 и 25 августа - концерты в филармонии. 27, 28 и 29 августа Валентина Лисица посетит Дебальцево, Енакиево и Горловку, - добавил руководитель филармонии.

Дончанам помнятся грандиозные концерты Лисицы, когда Донецк, словно возвращался в довоенное время, дончане и гости города, расположившись на зеленых склонах парка Ленинского комсомола, наслаждались музыкой Прокофьева и Свиридова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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