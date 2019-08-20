2019-08-20T07:55:33+03:00
Общество

Погода в Луганске 20 августа: тепло и без осадков

Днем в Луганске до +31
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донбассе лето не сдает своих позиций. Фото: Евгении КарпачевойВ Донбассе лето не сдает своих позиций. Фото: Евгении Карпачевой
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Август не сдает своих позиций в Луганске. Утренняя, уже пахнущая осенью прохлада, сменяется зноем днем. Температура воздуха в ЛНР 20 августа будет колебаться от плюс 13 градусов ночью до 32 градусов тепла днем.

- С 21.00 19 августа до 21.00 20 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 27-32 градуса тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 29-31 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 16-18 градусов ночью до 30-32 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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