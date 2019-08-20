2019-08-20T07:28:11+03:00
Общество

Погода в Донецке сегодня: ясный теплый день

Днем в Республике будет жарко
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Скоро эти жаркие деньки останутся только воспоминаниями. Фото: Евгении КарпачевойСкоро эти жаркие деньки останутся только воспоминаниями. Фото: Евгении Карпачевой
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Август пришел в Донецк свежестью утра и прохладными вечерами. Зато днем на улицы Донецка вновь возвращается лето со всей его неукротимой жарой.

Сегодня, 20 августа, весь день в Донецке будет держаться ясная погода. Без осадков. Температура воздуха от +18 утром, до +30 днем.

20 авгуса почитается память святого Марина воина; преподобного Пимена Печерского. В народе существовала такая поговорка относительно этого дня: "Пимены-Марины - не ищи в лесу малины". С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы. В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.

Дожди нас ждут не ранее четверга, а до этого времени еще вполне можно загорать и купаться в водоемах, правда, при этом не забывая о технике безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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