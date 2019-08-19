В Снежном нерадивые родители оставили детей возрастом год и два года одних без еды

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-19T16:56:40+03:00

Когда полицейские пришли к дверям квартиры, то им никто не открывал, а из жилища слышался детский плач. Фото: mojakroha.ru

Семья уже стояла на учете у правоохранительных органов, как неблагополучная

Изменить размер текста: A A

19 августа в Снежном полицейские заглянули в гости с проверкой к семье, которая значится, как неблагополучная. Но вместо родителей на пороге квартиры их встретили два заплаканных малолетних ребенка. Оказалось, что дети весь день находились дома одни без еды и с включенными электроприборами. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— Полицейские совместно с представителями Общественного движения «Свободный Донбасс» зашли в квартиру и обнаружили двоих малолетних детей возрастом 1 и 2 года, которые находились дома одни на протяжении всего дня. В жилище были включены электроприборы, а в холодильнике отсутствовала еда, — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители забрали детей и отвезли их в больницу, чтобы медперсонал проверил их самочувствие.

Также в пресс-службе добавили, что сейчас уже решается вопрос о дальнейшей судьбе детишек.

— Стражи порядка обращаются к гражданам с призывом не оставаться равнодушными и сообщать в полицию об известных фактах ненадлежащего обращения с детьми и случаях оставления малолетних в опасности, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU