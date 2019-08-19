2019-08-19T13:00:18+03:00
Общество

«Не рассчитал силы и не смог доплыть до берега»: В Седово сотрудники МЧС спасли отдыхающего

Мужчина далеко отплыл от берега на надувном матрасе
Екатерина Сорока
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Герою истории с матрасом около сорока лет. Фото: news.mspravka.infoГерою истории с матрасом около сорока лет. Фото: news.mspravka.info
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Вчера, 18 августа, в Седово сотрудники МЧС спасли отдыхающего. Мужчина далеко отплыл от берега на своем надувном матрасе и не смог самостоятельно вернуться. Об этом рассказали в ежедневной оперативной сводке пресс-службы МЧС ДНР.

— 18 августа в Новоазовском районе в поселке городского типа Седово на Центральном городском пляже номер один было проведено спасение на воде. Водолазы-спасатели на надувной лодке эвакуировали пострадавшего на берег, который не рассчитал силы и не смог самостоятельно доплыть до берега на надувном матраце. От МЧС ДНР привлекалось: одна резиновая лодка и два человека личного состава, — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Сколько мужчина пробыл вдали от берега, в пресс-службе не уточнили. Но главное, что спасательная операция прошла успешно. Мужчину доставили на берег в целости и сохранности. От медицинской помощи он отказался.

Напомним, что с начала купального сезона в Республике местные отделения МЧС ДНР ежедневно проводят рейды на берегах водоемов. Чтобы предупредить отдыхающих о возможных опасностях на воде и предотвратить несчастные случаи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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