В Донецке планируют установить памятник Николаю II

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-19T10:40:02+03:00

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В конце августа в начале сентября российский фонд «Возрождение» планирует установить в Донецке очередной памятник. На этот раз он будет посвящен императору Николаю II. Об этом 17 августа сообщило информационное агентство «ДНЕСЬ», ссылаясь на слова учредителя фонда Михаила Блинникова.

Мужчина рассказал, что его организация уже установила в Донецке несколько памятников. Их можно увидеть на территории больницы Калинина, рядом со Спасо-Преображенским собором или возле часовни в Киевском районе.

На этот раз памятник от «Возрождения» будет стоять в поселке Горняк по заказу протоиерея Виктора Педченко.

— После этого к нам обратился протоиерей Виктор Педченко, который видел эти памятники, с просьбой установить на территории его храма памятник в честь царя Николая II. Мы откликнулись на эту просьбу и уже в конце августа – в начале сентября мы это сделаем, фундамент уже готов. Кроме того мы повезем в Донецк церковную православную литературу. Мы не приурочиваем это событие к каким-либо датам: ни ко Дню города 25 августа, ни ко Дню освобождения Донецка 8 сентября, то есть, как мы его сделаем, так и установим, — рассказал Михаил Блинников.

Строительство памятников – дело не из дешевых. Но фонд имеет хорошую поддержку среди людей, которые помогают организации финансово.

— Богатых людей или олигархов среди нас нет. Мы буквально с миру по нитке собирали на памятник Николаю II, — добавил мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU