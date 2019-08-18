2019-08-18T22:24:01+03:00
Политика

Экстренное заявление народной милиции: Украинские боевики целенаправленно обстреливают Коминтерново зажигательными боеприпасами

В Коминтерново пожар. Пожарная машина не может подъехать к очагу возгорания
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики обстреливают Коминтерново. Фото: topwar.ruУкраинские боевики обстреливают Коминтерново. Фото: topwar.ru
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Украинские военные продолжают провоцировать защитников Республики на ответный огонь, в результате чего страдают мирные жители. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции.

- Сегодня в 20.25 боевики из 36-й бригады обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Коминтерново. Важно отметить, что огонь велся целенаправленно по населённому пункту зажигательными боеприпасами, в результате чего произошло возгорание хозяйственной постройки по адресу улица Кирова, 61.

Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Сейчас стрельба продолжается, и пожарная машина МЧС не может подъехать для тушения к очагу возгорания.

- Наши подразделения огонь не открывают и придерживаются действующего перемирия, - подчеркнули в УНМ. - Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее и добиться от украинской стороны прекращение ведения огня и соблюдение перемирия.

Этот факт передадут для рассмотрения на очередной встрече Трёхсторонней контактной группы в Минске 21 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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