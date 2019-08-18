Украинские военные минируют Золотое

СЕГОДНЯ 18:21 2019-08-18T18:21:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинские солдаты, пользуясь перемирием, на линии соприкосновения в Золотом минируют территорию. Об сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

- В то время как ЛНР проводила разминирование территорий на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской, украинские оккупанты активизировали хаотичное минирование территорий в районе Золотого, - рассказали в пресс-службе.

В армии ЛНР отметили, что информацию о новых минно-взрывных заграждениях Вооруженных формирований Украины (ВФУ) в районе Золотого подтверждают наблюдатели ОБСЕ.

Тем временем, боевики ВФУ стянули военную технику в прифронтовую Луганщину.

- Киевские силовики продолжают наращивать военный потенциал в зоне «Операции объединенных сил», в частности, разместив 2А36 «Гиацинт-Б» и три противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» в районе Лисичанска, а также бронетранспортер возле Станицы Луганской, – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU