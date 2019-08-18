2019-08-18T16:42:47+03:00
Общество

Гроза и штормовой ветер ожидаются в Луганске вечером 18 августа

Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганске ожидаются гроза и штормовой ветер. Фото: ВКонтактеВ Луганске ожидаются гроза и штормовой ветер. Фото: ВКонтакте
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Гроза и усиление ветра до 20 метров в секунду ожидаются местами по территории Луганской Народной Республики вечером 18 августа. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Вечером 18 августа в Луганске и местами по территории Республики ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 метров в секунду объявляется штормовое предупреждение.

По предварительному прогнозу, 19 августа ожидается переменная облачность, ночью и днем кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 15-20, днем 26-31 градус выше нуля. 20 августа - переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 17-22, днем 31-36 градусов жары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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