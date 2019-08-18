Украинские боевики с машины пехоты обстреляли Нижнее Лозовое

СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-18T15:51:50+03:00

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Украинские силовики нарушили режим прекращения огня, обстреляв район села Нижнее Лозовое. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Вооруженные формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников Республики. Так, сегодня в 13.30 боевики 30-й отдельной механизированной бригады ВФУ по приказу военного преступника полковника Ивана Гараза снова подвергли обстрелу из вооружения БМП район населенного пункта Нижнее Лозовое, - заявил он.

Нижнее Лозовое украинские боевики обстреляли и вчера вечером. Те же солдаты вели огонь из БМП.

- Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии, и не поддаются на провокации врага. Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия, - заявил Яков Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU