2019-08-18T14:58:58+03:00
Политика

Басурин рассказал, как украинские вояки расправились с местными жителями в Донбассе

В основном преступления совершаются под действием алкоголя
Никита МАКАРЕНКОВ
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В основном преступления совершаются под действием алкоголяВ основном преступления совершаются под действием алкоголя
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Народная милиция Донецкой Народной Республики продолжает фиксировать полный упадок и разложение в подразделениях Вооруженных сил Украины. Преступления украинских военных не уменьшаются.

- 14 августа в Дзержинске четверо военнослужащих разведывательной роты 53-й бригады в состоянии алкогольного опьянения устроили драку с местными жителями. В результате двое мирных граждан доставлены в больницу: один со сломанной челюстью и сотрясением мозга, второй – с резаными ранами, - заявил на еженедельном брифинге заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

Эдуард Александрович добавил, что в тот же день в населенном пункте Калиново техник 2-й роты 21-го батальона 56-й бригады в состоянии алкогольного опьянения врезался в гражданский автомобиль.

- В результате аварии два мирных жителя были доставлены в больницу. Один из пострадавших — ребенок девяти лет, у него сломан позвоночник, - сообщил представитель оборонного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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