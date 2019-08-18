«Вывели лжецов на чистую воду»: Киев не разминировал Станичный мост

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-18T14:06:18+03:00

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали невыполнение украинской стороной работ по разминированию местности у моста Станицы Луганской. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Ложь украинских пропагандистов не имеет границ! С целью сокрытия хищения денег, выделенных Международным комитетом Красного Креста на ремонт моста в Станице Луганской, оккупанты провели целую информационную операцию, направленную на переключение внимания международной общественности с участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская на другие участки фронта, - отметил Филипоненко. - Но, несмотря на все усилия лживых украинских пропагандистов, международные наблюдатели ОБСЕ качественно выполняют свою работу и выводят лжецов на чистую воду, демонстрируя в своих отчетах, что работы по разминированию территории украинской стороной так и не выполнены, а заявления по их завершению являются наглой ложью.

Иван Филипоненко подчеркнул, что такие действия украинских оккупантов только усугубляют гуманитарную катастрофу, сложившуюся на КПВВ «Станица Луганская».

- С целью предоставления жителям Донбасса комфортного перехода на период восстановления моста мы призываем международные организации повлиять на украинскую сторону в вопросе рассмотрения и согласования перспективного и оптимального направления для открытия контрольно-пропускного пункта в районе населенного пункта Счастье, - добавил офицер пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU