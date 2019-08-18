Украина стянула пушки «Гиацинт» и бронетранспортеры под Лисичанск и Станицу Луганскую

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-18T12:32:31+03:00

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Боевики Вооруженных формирований Украины стянули военную технику в прифронтовые районы на Луганщине. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

– Киевские силовики продолжают наращивать военный потенциал в зоне «Операции объединённых сил», в частности, разместив 2А36 «Гиацинт-Б» и три противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» в районе Лисичанска, а также бронетранспортёр в районе населённого пункта Станица Луганская, – говорится в сообщении.

А вчера вечером украинские силовики обстреляли Нижнее Лозовое.

- Вооруженные формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников Республики. Так, боевики 30-й отдельной механизированной бригады, по приказу полковника Ивана Гараза подвергли обстрелу из вооружения БМП район населенного пункта Нижнее Лозовое, - рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Подразделения армии ЛНР придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии, и не поддаются на провокации противника.

- Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия, - сказал Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU