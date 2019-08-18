2019-08-18T10:48:29+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: Украина за сутки семь раз обстреляла ДНР

Вояки незалежной выпустили почти 30 боеприпасов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украина за сутки семь раз обстреляла ДНР. Фото: news-front.infoУкраина за сутки семь раз обстреляла ДНР. Фото: news-front.info
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Вооруженные формирования Украины семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 29 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелом оказались Зайцево, Александровка, Петровское, Октябрь, Украинское, Ленинское и Саханка, - рассказали в СЦКК.

Украинские вояки применяли минометы калибра 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Между тем, сегодня утром Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Русский край в Гольмовском с применением минометов, автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате артудара повреждена крыша по адресу улица Мушкетовская, дом 4, квартира 2.

По данным СЦКК, жертв среди мирных жителей удалось избежать.

На текущий момент в Донбассе действует "летнее перемирие".

ИСТОЧНИК KP.RU

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